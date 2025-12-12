Australien finanziert drei Unterseekabel, um digitale Infrastruktur zu modernisieren und regionale Stabilität zu fördern. Das von Google durchgeführte Projekt kostet 120 Millionen US-Dollar.Papua-Neuguinea gab am Freitag bekannt, dass Alphabet drei Unterseekabel bauen wird, die von Australien im Rahmen eines gegenseitigen Verteidigungspakts finanziert werden. Dies stellt eine wichtige Modernisierung des digitalen Rückgrats des größten pazifischen Inselstaates dar. Australische und US-amerikanische Militärstrategen betrachten das ressourcenreiche, aber weitgehend unterentwickelte Papua-Neuguinea als einen strategisch wichtigen Standort nördlich von Australien. Gerade in einer Zeit, in der …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.