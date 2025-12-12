© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaAustralien finanziert drei Unterseekabel, um digitale Infrastruktur zu modernisieren und regionale Stabilität zu fördern. Das von Google durchgeführte Projekt kostet 120 Millionen US-Dollar.Papua-Neuguinea gab am Freitag bekannt, dass Alphabet drei Unterseekabel bauen wird, die von Australien im Rahmen eines gegenseitigen Verteidigungspakts finanziert werden. Dies stellt eine wichtige Modernisierung des digitalen Rückgrats des größten pazifischen Inselstaates dar. Australische und US-amerikanische Militärstrategen betrachten das ressourcenreiche, aber weitgehend unterentwickelte Papua-Neuguinea als einen strategisch wichtigen Standort nördlich von Australien. Gerade in einer Zeit, in der …Den vollständigen Artikel lesen
