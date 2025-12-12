Gemäß der Auffassung des Edelmetallexperten David Morgan ist die aktuelle Preisentwicklung beim Silber lediglich der Anfang einer letzten, sich beschleunigenden Phase. Dabei erinnerte er an ein Statement des Branchenveteranen Jeff Christian, wonach "90 Prozent der Bewegung in den letzten 10 Prozent der Zeit stattfinden".In meinen Aktien-Reports "Silber EXTREM" und "Tenbagger EXTREM" war Santacruz Silver Mining (aktuell bei 14,35 CAD) zu 2,12 und 3,08 CAD empfohlen worden. Im Report "Das Millionen-Depot" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär