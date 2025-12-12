Hamburg (ots) -Als Timm Trede 2015 das Hamburger Startup zipmend gründete, hatte er ein klares Ziel: Schluss mit dem ewigen Mail-Verkehr, unklaren Preisen und fehlenden Rückmeldungen in der Transportabwicklung. "Ohne Preis-Pingpong per Mail. Ohne Ghosting. Das war mein Vorsatz, als ich mein eigenes Logistikunternehmen gegründet habe", sagt Trede. Aus dem Anspruch heraus, die mit Abstand nutzerfreundlichste Online-Buchungsplattform der Branche zu entwickeln, entstand zipmend Express.Die Online-Buchung bei zipmend funktioniert denkbar einfach: Kunden kalkulieren ihren Transportpreis selbst, direkt auf der Website. In Sekundenschnelle werden Entfernung, Fahrzeugtyp und gewünschte Zeitfenster berechnet. Damit entfallen Rückfragen oder Wartezeiten, die viele Versandleiter aus dem Tagesgeschäft kennen.Doch zipmend geht noch weiter: Nach der Buchung prüft das Team automatisch, ob Zieladressen erreichbar, Ansprechpartner verfügbar und Sonderanforderungen berücksichtigt sind. "Wenn du bei uns buchst, dann wird die Lieferung auch zugestellt. Und wenn Probleme auftreten? Wirst du nicht geghostet. Wir geben regelmäßig Updates und lassen dich nicht hängen.", sagt Trede.Die Idee dazu kam Trede aus der Praxis: Als früherer Logistikberater sah er, wie ineffizient die Auftragsprozesse vieler Speditionen abliefen, besonders bei zeitkritischen Transporten. "Wir wollten zeigen, dass man auch in der Expresslogistik Digitalisierung mit echtem Service verbinden kann", sagt er rückblickend. Wie die positiven Kundenbewertungen und über 60.000 zugestellte Sendungen im Jahr zeigen, ist das gelungen.Pressekontakt:Timm Tredepress@zipmend.comOriginal-Content von: zipmend GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181324/6178433