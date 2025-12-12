DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Broadcom-Stimmungsdämpfer für Technologie

DOW JONES--Im Frühhandel am Freitag an der Wall Street zeigt sich ein ähnliches Bild wie am Vortag. Während es für den eng gefassten Dow-Jones-Index nach oben geht, hinken Technologieaktien hinterher. Nachdem am Donnerstag Oracle die Stimmung für Technologieaktien dämpfte, ist es nun Broadcom. Das Halbleiterunternehmen schnitt im vierten Quartal zwar besser als gedacht ab, allerdings kann der Umsatzausblick die hochfliegenden Erwartungen nicht erfüllen.

Der Dow liegt im Frühhandel nach seinem kräftigen Vortagesplus auf ein Rekordhoch 0,2 Prozent höher bei 48.813 Punkten. Der breite S&P-500-Index gibt um 0,3 Prozent nach, die Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 0,8 Prozent zurück.

Marktteilnehmer sprechen in der Breite von fehlenden frischen Impulsen. "Ich habe sehr stark das Gefühl, dass die Mehrheit sich für dieses Jahr ausgeklinkt hat. Vor diesem Hintergrund sehen wir tendenziell, dass die Märkte einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen", sagt Pepperstone-Marktstratege Michael Brown mit Verweis auf die sich ausdünnenden Umsätze.

Am Rentenmarkt geht die Berg- und Talfahrt in engen Grenzen weiter, diesmal wieder nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt 4 Basispunkte auf 4,19 Prozent.

Der Dollar stabilisiert sich mit den wieder steigenden US-Marktzinsen auf dem am Vortag deutlich gedrückten Niveau. Der Euro kostet 1,1736 Dollar. Der Dollar leidet zum einen unter der für Zinssenkungen weiter offenen Tür, aber auch der Spekulation, dass Trump-Favorit Kevin Hassett als nächster Vorsitzender der US-Notenbank wird. Er mache sich tendenziell für niedrigere Zinsen stark.

Derartige Überlegungen stützen zugleich den Goldpreis, die Feinunze verteuert sich um 1,4 Prozent auf 4.338 Dollar. Bei den Ölpreisen tut sich wenig.

Für die Broadcom-Aktie geht es um 7,9 Prozent abwärts. CEO Hock Tan sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, man habe einen Auftragsbestand an KI-Produkten im Wert von 73 Milliarden Dollar, die in den nächsten sechs Quartalen ausgeliefert werden sollten. Dies stieß auf Enttäuschung und konnte auch nicht durch die Ergänzung Tans beruhigt werden, dass die Zahl ein "Minimum" darstelle.

Oracle geben nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag um weitere 2,3 Prozent nach. Hier belasten weiter die geplanten sehr hohen KI-Investitionen, während zugleich die Gewinnentwicklung nicht überzeugt.

Lululemon Athletica machen einen Satz um 12 Prozent nach oben. Der Sportbekleidungshändler hat mit seinen Drittquartalszahlen die Markterwartungen überboten und einen Wechsel an der Spitze mitgeteilt.

Costco Wholesale verlieren 0,4 Prozent. Der Kaufhausbetreiber legte zwar solide Erstquartalszahlen vor, der Markt habe aber mehr erwartet, heißt es.

T-Mobile US gewinnen 1 Prozent mit der Nachricht, bis Ende 2026 eigene Aktien für bis zu 14,6 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen. Die Aktie des Möbelhändlers RH zieht um fast 9 Prozent an, gestützt von einer starken Umsatzentwicklung.

Netskope verbilligen sich um 5,8 Prozent. Der Cybersicherheitsanbieter schreibt weiter Verluste, auch wenn sie im Berichtsquartal geringer als befürchtet ausfielen. Auch die einen Tick besser als gedacht ausgefallene Prognose hilft dem Kurs nicht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 48.812,56 +0,2% 108,55 +14,5% S&P-500 6.881,29 -0,3% -19,71 +17,3% NASDAQ Comp 23.472,73 -0,5% -121,13 +22,2% NASDAQ 100 25.511,26 -0,7% -175,42 +22,2% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:25 % YTD EUR/USD 1,1742 +0,0% 1,1740 1,1759 +13,3% EUR/JPY 183,09 +0,3% 182,59 182,47 +12,1% EUR/CHF 0,9332 +0,0% 0,9330 0,9324 -0,6% EUR/GBP 0,8781 +0,2% 0,8766 0,8758 +5,9% USD/JPY 155,92 +0,2% 155,54 155,18 -1,1% GBP/USD 1,3373 -0,1% 1,3392 1,3426 +7,0% USD/CNY 7,0614 +0,0% 7,0610 7,0641 -2,1% USD/CNH 7,0504 -0,0% 7,0505 7,0495 -3,9% AUS/USD 0,6664 +0,0% 0,6663 0,6674 +7,7% Bitcoin/USD 92.332,70 -0,1% 92.461,15 90.164,15 -2,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,48 57,60 -0,2% -0,12 -19,7% Brent/ICE 61,10 61,28 -0,3% -0,18 -17,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.346,08 4.279,00 +1,6% 67,08 +63,1% Silber 64,28 63,58 +1,1% 0,70 +119,8% Platin 1.506,13 1.445,55 +4,2% 60,58 +65,1% Kupfer 5,43 5,43 +0,1% 0,01 +32,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

