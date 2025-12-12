Das ungewöhnlich milde Dezember-Wetter und Rekordausfuhren von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA sorgen in Europa für kräftig fallende Gaspreise. Doch das wird vermutlich nicht mehr lange so weitergehen. Mutige Verbraucher und Spekulanten daher können mit einem Call auf bald wieder steigende Gaspreise setzen. Positiv für Verbraucher: Ab Januar fällt die Gasspeicher-Umlage für Gaskunden weg. Bislang kostete sie einen Vier-Personen-Haushalt je nach Verbrauch rund 30 bis 60 Euro pro Jahr. Die Umlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär