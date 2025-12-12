© Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Das Edelmetall Silber hat in den vergangenen Tagen erneut eine atemberaubende Rallye auf das Parkett gezaubert, doch technisch wird die Luft zunehmend dünner. Fast 11 Prozent in einer Woche: Silber läuft heiß - bereits zu heiß? Als wäre es für Edelmetalle in diesem Jahr nicht schon gut genug gelaufen - Gold hat sich seit dem Jahreswechsel um 65,0 Prozent verteuert, Silber sogar um 123,1 Prozent - haben die Silber-Bullen in den vergangenen Tagen noch einmal mächtig Tempo gemacht. Gegenüber dem Stand vor einer Woche steht am frühen Freitagnachmittag ein Plus von 10,5 Prozent zu Buche. Vor allem in China treiben spekulative Anlegerinnen und Anleger das Edelmetall mit ihren Käufen in immer neue …