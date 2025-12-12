NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027





© 2025 dpa-AFX-Analyser