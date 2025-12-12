Adastra ist als Finalist in der Kategorie "AWS Industry Partner of the Year Automotive Manufacturing (EMEA)" nominiert als einer von vielen AWS-Partnern weltweit, die ihre Kunden bei Innovation und Transformation unterstützen.

Adastra freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Finalist für den AWS Industry Partner of the Year Automotive Manufacturing (EMEA) nominiert wurde. Mit diesem Award zeichnet AWS führende Partnerunternehmen mit ausgewiesener Automotive- oder Manufacturing-Expertise aus, die durch spezialisierte Cloud-Lösungen und tiefes Branchen-Know-how die Transformation ihrer Kunden vorantreiben.

Die regionalen und globalen AWS Partner Awards würdigen Partner, die im vergangenen Jahr durch Spezialisierung, Innovation und enge Zusammenarbeit mit AWS herausragende Leistungen erbracht haben. Die Awards heben Unternehmen hervor, deren Geschäftsmodelle sich erfolgreich weiterentwickeln und auf AWS aufbauen zum Vorteil ihrer Kunden.

Beispielhafte Ergebnisse bei einem führenden Automobilhersteller

In einem aktuellen Projekt mit einem globalen Automobilhersteller erzielte Adastra Einsparungen von über 15 Millionen USD pro Jahr und reduzierte die Bearbeitungszeit von Tickets um 62 %.

Der Kunde hatte mit einer fragmentierten IT-Landschaft und isolierten Engineering-Daten zu kämpfen was die Transparenz einschränkte, Ursachenanalysen verzögerte und die Zusammenarbeit zwischen Teams erschwerte.

Adastra konsolidierte diese Umgebungen zu einer zentralen Datenquelle (Single Source of Truth) mit Echtzeit-Datenübertragung. Das System ermöglicht es Führungskräften, Abhängigkeiten und Blocker sofort zu erkennen, während Engineers durch kontextbasierte Antworten und geführte Lösungswege in natürlicher Sprache unterstützt werden. Die Lösung basiert auf Amazon Bedrock (für generative KI) und Amazon Neptune (für Graphkontext), integriert sich nahtlos in bestehende Tools, verknüpft strukturierte und semi-strukturierte Daten über einen Knowledge Graph und bietet rollenbasierte Einblicke für Engineers, Manager und Entscheider. Das Ergebnis: 76 weniger Fehler und Rückläufer, über 50 geringerer Aufwand pro Ticket und 67 niedrigere Ticketkosten eine skalierbare Grundlage für weitere Anwendungsbereiche und Hersteller.

Cem Bilir, EVP Automotive Manufacturing bei Adastra, sagt:

"Unser Fokus liegt auf konkreten Ergebnissen. Als AWS Automotive Competency Partner helfen wir Automobilherstellern, durch verantwortungsvolle KI, starke Governance und wiederverwendbare Lösungsbausteine ihre Systeme zukunftssicher zu machen. Ob automatisierte Produktionsplanung mit OptiSuite, Predictive Quality, Connected Mobility oder Supply-Chain-Kontrollzentren wir realisieren Closed-Loop-Automatisierung von der Idee bis zum Rollout."

Transparenter Auswahlprozess mit Fokus auf Kundenerfolg

Die AWS Partner Awards basieren auf einem Self-Nomination-Verfahren, das allen Partnern offensteht und durch das unabhängige Analysehaus Canalys bewertet wurde. Im Fokus standen nachweisbare Kundenerfolge. Zusätzlich wurden mehrere datenbasierte Kategorien anhand spezifischer Performance-Kennzahlen vergeben. Auch hier erfolgte die Prüfung durch Canalys, um Objektivität und Genauigkeit sicherzustellen. Die Finalisten stellen jeweils die Top-3-Partner ihrer Kategorie dar.

Über das AWS Partner Network (APN)

Das AWS Partner Network ist ein globales Programm, das Partner dabei unterstützt, Innovationen voranzutreiben, die Cloud-Transformation zu beschleunigen und die Möglichkeiten von AWS in vollem Umfang zu nutzen.

Über Adastra

Adastra ist ein international führendes Unternehmen für daten- und KI-getriebene Transformation. Seit über 25 Jahren unterstützt Adastra Organisationen dabei, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und skalierbar einzusetzen. Ziel ist es, durch Dateninnovation, operative Exzellenz und smarte Kundenansprache nachhaltigen Geschäftswert zu schaffen.

Zahlreiche weltweit führende Marken vertrauen auf Adastras End-to-End-Lösungen, die auf durchdachter Strategie, solider Governance und technischer Tiefe basieren. Von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Umsetzung begleitet Adastra Unternehmen entlang ihrer gesamten KI-, Daten- und Cloud-Transformation und entwickelt zukunftsfähige Strukturen mit messbarem Mehrwert.

Das Unternehmen ist in zentralen Branchen tätig, darunter Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Fertigung, Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), Gesundheitswesen, Einzelhandel und Professional Services. Adastra beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa und Asien.

