Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.12.2025 17:09 Uhr
212 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Dezember (51. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Dezember (51. KW) 

=== 
M O N T A G, 15. Dezember 2025 
*** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion November 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise November 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember 
*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation 
     (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung 
     auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, 
     EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 
*** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an Panel zu Wirtschaftswachstum 
 
D I E N S T A G, 16. Dezember 2025 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober/November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 16:00 US/Lagerbestände September 
*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV 
 
M I T T W O C H, 17. Dezember 2025 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz November 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches 
     Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
 
D O N N E R S T A G, 18. Dezember 2025 
  07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz November 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember 
*** 14:30 US/Realeinkommen 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November 
  22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q 
***   - BE/EU-Gipfel 
 
F R E I T A G, 19. Dezember 2025 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) November 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar 
  08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate 
  08:00 DE/Insolvenzen September 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für 
     Wirtschaftsforschung Dezember 
*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines 
     Panels des Aspen Institute Italia 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November 
***   - JP/BoJ, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
    - DE/Eurex, Großer Verfall 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 10:36 ET (15:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.