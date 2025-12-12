DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Dezember (51. KW)

=== M O N T A G, 15. Dezember 2025 *** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q *** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November *** 03:00 CN/Industrieproduktion November *** 08:00 DE/Großhandelspreise November *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember *** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an Panel zu Wirtschaftswachstum D I E N S T A G, 16. Dezember 2025 *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026 *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober/November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 16:00 US/Lagerbestände September *** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV M I T T W O C H, 17. Dezember 2025 *** 00:50 JP/Handelsbilanz November 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 08:00 GB/Erzeugerpreise November *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche D O N N E R S T A G, 18. Dezember 2025 07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember *** 14:30 US/Realeinkommen *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q *** - BE/EU-Gipfel F R E I T A G, 19. Dezember 2025 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) November 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate 08:00 DE/Insolvenzen September *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Dezember *** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Panels des Aspen Institute Italia *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November *** - JP/BoJ, Ergebnisse des geldpolitischen Rats - DE/Eurex, Großer Verfall ===

