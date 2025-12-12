Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.12.2025 17:09 Uhr
205 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Dezember (52. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Dezember (52. KW) 

=== 
M O N T A G, 22. Dezember 2025 
*** 08:00 GB/BIP 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
    - DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: 
    + MDAX AUFNAHME 
    - Aumovio 
    - TKMS 
    + MDAX HERAUSNAHME 
    - Gerresheimer 
    - Hellofresh 
    + SDAX AUFNAHME 
    - Gerresheimer 
    - Hellofresh 
    - Ottobock 
    - PSI Software 
    - Tonies 
    - Verbio 
    + SDAX HERAUSNAHME 
    - Amadeus Fire 
    - Formycon 
    - LPKF 
    - Procredit 
    - Stratec 
    - Thyssenkrupp Nucera 
    + TECDAX AUFNAHME 
    - Ottobock 
    + TECDAX HERAUSNAHME 
    - PNE 
 
D I E N S T A G, 23. Dezember 2025 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober 
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebige Güter Oktober 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November/Oktober 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember 
 
M I T T W O C H, 24. Dezember 2025 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
 
D O N N E R S T A G, 25. Dezember 
***  - JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des Japan 
     Business Federation Council 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 10:36 ET (15:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.