ROUNDUP: Zahl der Insolvenzen auch im November gestiegen

WIESBADEN - Zum Jahresende zeichnet sich kein Ende der Pleitewelle in der deutschen Wirtschaft ab. Auch für den November hat das Statistische Bundesamt einen Anstieg der angemeldeten Firmeninsolvenzen registriert: Es waren nach vorläufigen Zahlen 5,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Steigerung 6,5 Prozent betragen.

Merz sieht noch viele offene Fragen in Ukraine-Gesprächen

HEIDELBERG - Bei internationalen Bemühungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges und Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt es nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz noch größeren Klärungsbedarf. "Die Gespräche werden in diesen Tagen sehr intensiv geführt", sagte der CDU-Politiker in Heidelberg. "Wir versuchen, auch die amerikanische Regierung einzubeziehen in die Gespräche, die wir untereinander führen, aber auch mit der ukrainischen Regierung und mit dem ukrainischen Präsidenten."

ROUNDUP: Russische Zentralbank verklagt Euroclear in Moskau

MOSKAU - Nach der Einigung der EU-Länder über Schritte zur dauerhaften Festsetzung russischen Vermögens in Europa hat die Zentralbank in Moskau die belgische Firma Euroclear verklagt, die den Großteil des Geldes verwaltet. Die Klage hänge mit den illegalen und verlustbringenden Handlungen des Depotverwalters Euroclear, aber auch mit den nun offiziell von der EU-Kommission erwogenen Mechanismen zur Nutzung russischen Vermögens zusammen, teilte die Zentralbank auf ihrer Webseite mit. Das Verfahren soll vor einem Moskauer Schiedsgericht laufen.

Inflation in Frankreich bleibt vergleichsweise niedrig

PARIS - In Frankreich ist die Inflation im November auch endgültigen Daten zufolge im europäischen Vergleich niedrig ausgefallen. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im November im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte und damit die erste Schätzung von Ende November bestätigte.

Britische Wirtschaft schrumpt im Oktober überraschend



LONDON - Die britische Wirtschaftsleistung ist zum Auftakt des vierten Quartals überraschend gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zurückgegangen, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten dagegen mit einem leichten Plus gerechnet. Grund für die Enttäuschung war eine schwache Entwicklung im Dienstleistungssektor. Zudem zog die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe nicht so stark an wie erwartet.

ROUNDUP: Großer Streik in Italien gegen Melonis Haushaltspläne

ROM - Mit einem großangelegten Streik haben Gewerkschaften in Italien gegen die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und deren Haushaltspläne mobilgemacht. Von den Arbeitsniederlegungen war vor allem der öffentliche Sektor mit seinen vielen Behörden betroffen: Gestreikt wurde unter anderem in Schulen, im Gesundheitssektor sowie bei der Post.

China kündigt Exportkontrollen auf Stahl an



PEKING - China hat angekündigt, auf bestimmte Stahlprodukte Exportkontrollen zu erheben. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, gelten die Regelungen vom 1. Januar kommenden Jahres an. Betroffen sind laut einer Liste 300 verschiedene Stahlprodukte. Einen Grund für die Einführung der Maßnahmen nannte die Behörde nicht.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

