Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen zum dritten Mal in Folge gesenkt. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Entscheidung war vom Markt weitgehend erwartet worden. Doch die eigentliche Brisanz liegt aus Sicht von Mathias Beil, Leiter Private Banking der Hamburger Sutor Bank, nicht in der aktuellen Zinssenkung, sondern in der Frage, was nach dem Ausscheiden von Fed-Chef Jerome Powell im Mai 2026 kommt. Beil sieht Parallelen zur Nixon-Ära der 1970er Jahre - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
