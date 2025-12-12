Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen zum dritten Mal in Folge gesenkt. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Entscheidung war vom Markt weitgehend erwartet worden. Doch die eigentliche Brisanz liegt aus Sicht von Mathias Beil, Leiter Private Banking der Hamburger Sutor Bank, nicht in der aktuellen Zinssenkung, sondern in der Frage, was nach dem Ausscheiden von Fed-Chef Jerome Powell im Mai 2026 kommt. Beil sieht Parallelen zur Nixon-Ära der 1970er Jahre - ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.