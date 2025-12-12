In einer Zeit, in der Anlegerinnen und Anleger nach verlässlichen Erträgen suchen, setzt der JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund seit 17 Jahren Maßstäbe. Die Strategie, die bereits seit 2007 in den USA erfolgreich umgesetzt wird, und im Dezember 2008 in Europa startete, hat sich als eine der führenden Multi-Asset-Income-Lösungen etabliert. Mit einer aktuellen annualisierten Ausschüttung von 5,13 Prozent (Anteilklasse A (div) - EUR, Stand November 2025, Ausschüttung nicht garantiert) und einer positiven Wertentwicklung von 7,7 Prozent im laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 finanzmonitor.de