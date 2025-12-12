München/Bonn (ots) -CSU-Generalsekretär Martin Huber begrüßt die jüngsten Berichte über ein Aufweichen des Verbrenner-Aus durch die EU-Kommission: "Das Aus vom Verbrenner-Aus ist dringend notwendig", so Huber im Interview mit dem Fernsehsender phoenix am Rande des Parteitags der CSU. Es sei vor allem Markus Söder zu verdanken, der dies im Koalitionsausschuss "quasi im Alleingang" durchgesetzt habe. Die Automobilbranche sei "ein Flaggschiff für unseren Wohlstand" und gerade in Bayern, auch durch Zuliefererbetriebe, breit verwurzelt. Dass nun auch auf europäischer Ebene das "Aus vom Verbrenner-Aus" diskutiert werde sei ein gutes Signal. Doch es müsse klar sein, dass damit Technologieoffenheit verbunden werde und der Verbrenner weiter auf dem Markt sein könne. Es sei kein Zufall, dass gerade die Hersteller, die auf Technologieoffenheit setzen und den Verbrenner weiter auf dem Markt halten am stärksten unterwegs seien.Mit Blick auf die Bürgergeld-Reform und mögliche Vorbehalte zeigt sich der CSU-Generalsekretär zuversichtlich: "Ich bin fest davon überzeugt, dass das was im Koalitionsvertrag steht auch gilt." Dort habe man sich klar zur Abschaffung des Bürgergelds bekannt und deshalb sei "völlig klar, das Bürgergeld kommt weg" und werde durch eine neue Grundsicherung ersetzt, so Huber bei phoenix.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/tJSPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6178452