Seat und Cupra haben ihr Batteriesystem-Montagewerk in Martorell eingeweiht. Dort werden bis zu 300.000 Batteriesysteme pro Jahr für die in Spanien gebauten Elektro-Kleinwagen des VW-Konzerns montiert. Das Werk wurde mit einer Investition von 300 Millionen Euro in etwas mehr als zwei Jahren gebaut. Es erstreckt sich über eine Fläche von 64.000 Quadratmetern und hat die Kapazität, alle 45 Sekunden ein Batteriesystem zu produzieren, was 1.200 Batteriesysteme ...

