FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer frühen Dax -Annäherung an die 24.500-Punkte-Marke haben die Anleger am Freitag noch auf die Bremse getreten. Der deutsche Leitindex erreichte bei 24.474 Punkten ein Zweimonatshoch, drehte aber ins Minus mit dem New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial, der anfangs noch einen erneuten Rekord verbucht hatte. An den US-Börsen waren einmal mehr Sorgen um den Megatrend der Künstlichen Intelligenz aufgekommen.

Der Dax ging am Freitag 0,45 Prozent tiefer bei 24.186,49 Zählern aus dem Handel. Anleger schreckten im Verlauf vor der Marke von 24.500 Punkten zurück, die laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets "die derzeit letzte relevante Hürde" ist auf dem Weg zum Rekordhoch von 24.771 Punkten, das vom Oktober stammt. In der abgelaufenen Woche hat der Dax aber 0,7 Prozent gewonnen.

Geht es nach den Experten von Index-Radar, bleibt die Stimmung auf dem Parkett freundlich - trotz einiger Rücksetzer, die der Markt in den vergangenen Tagen schon klaglos absorbiert habe. In der zweiten Börsenreihe schlug sich der MDax zum Freitagsabschluss denn auch etwas besser: Der Index mit den mittelgroßen deutschen Werten verteidigte ein Plus von 0,13 Prozent auf 29.959,19 Punkte./tih/jha/

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048