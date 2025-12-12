Trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt sich die Deutsche Bank in ihrem Kapitalmarktausblick für 2026 zuversichtlich. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Bank, erwartet ein robustes Wirtschaftswachstum, das von expansiver Geld- und Fiskalpolitik unterstützt wird. "Wir rechnen mit bis zu 80 Zinssenkungen weltweit, und die großen Konjunkturprogramme, insbesondere in Europa und Japan, werden ihre Wirkung entfalten", erklärt Stephan bei wO TV. Diese Politik werde die Wirtschaft stabilisieren und zu einem positiven Wachstum führen. Jedoch bleiben geopolitische Risiken wie der Ukraine-Konflikt oder Spannungen zwischen China und Taiwan ein Unsicherheitsfaktor. …