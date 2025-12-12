Straubing (ots) -Denn mit strammen Verboten und Enddaten zwingt man am Ende nur die Wirtschaft in die Knie. Warum die EU eine Technologie ab 2035 verbieten will, für die es keinen vergleichbaren Ersatz gibt, kann bis heute nicht schlüssig erklärt werden. (...) Die Abschwächung des Verbrenner-Verbots ist ein spätes Eingeständnis eines Fehlers. Industriepolitisch mindestens unklug und wirtschaftlich selbstschädigend: Die EU hat Ideologie über Realität gestellt. (...) Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Krise der Automobilindustrie, zuvorderst in Deutschland, nicht nur an den regulatorischen Allmachtsfantasien aus Brüssel liegt, sondern auch an der Konkurrenz aus China und der Zollpolitik aus den USA. (...) Mit dem Abschwächen des Verbrenner-Aus sind also mitnichten alle Probleme der Branche gelöst. Jetzt liegt es an der deutschen Autoindustrie, das Regulierungsschlupfloch klug zu nutzen. Was folgen muss, ist echter technologieoffener Wettbewerb. Verbote beschleunigen nicht automatisch die Reduktion von Kohlenstoffdioxid - das leisten technologische Durchbrüche.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6178456