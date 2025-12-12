Der vierteljährliche Quartalsbericht mit anschließendem "Call" bietet eigentlich Gelegenheit alle aktuellen Themen abzuräumen. Weniger als 48 Stunden später bemerkt man jedoch bei Oracle noch eine Kleinigkeit und verschiebt geplante Data-Center für OpenAi von 2027 auf 2028. Die Aktie setzt ihre Korrektur damit fort. Bloomberg nennt als Gründe vor allem Engpässe bei Personal und Material; Oracle äußerte sich zunächst nicht. Der Kursrutsch trifft eine Aktie, die bereits am Vortag kräftig gefallen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.