Trotz hoher Kosten und wirtschaftlichem Druck: Lufthansa garantiert auch zukünftig Flüge dieser beliebten Strecke.Die Flugverbindung vom Flughafen Dresden nach München wird auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Lufthansa hat diesbezüglich eine Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers bestätigte. Vorstandsvorsitzender Götz Ahmelmann sagte gegenüber der Sächsichen Zeitung und der Leipziger Volkszeitung: "Dies ist ein wichtiges Signal für die Region und das Ergebnis einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa Group, der sächsischen Landesregierung und der Mitteldeutschen Flughafen AG." Ende Oktober hatte er …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.