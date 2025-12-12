© Foto: Daniel Bockwoldt/dpaTrotz hoher Kosten und wirtschaftlichem Druck: Lufthansa garantiert auch zukünftig Flüge dieser beliebten Strecke.Die Flugverbindung vom Flughafen Dresden nach München wird auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Lufthansa hat diesbezüglich eine Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers bestätigte. Vorstandsvorsitzender Götz Ahmelmann sagte gegenüber der Sächsichen Zeitung und der Leipziger Volkszeitung: "Dies ist ein wichtiges Signal für die Region und das Ergebnis einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa Group, der sächsischen Landesregierung und der Mitteldeutschen Flughafen AG." Ende Oktober hatte er …Den vollständigen Artikel lesen
