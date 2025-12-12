Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.12.2025 18:27 Uhr
289 Leser
Artikel bewerten:
(1)

XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Schwache US-Börse bremst DAX aus

DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Schwache US-Börse bremst DAX aus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Verlusten und praktisch auf dem Tagestief beendet. Für Druck sorgte am späten Nachmittag, dass die Kurse an der Wall Srreet nach einem verhaltenen Start deutlich nach unten abdrehten - insbesondere im Technologiesegment. Dort machten wieder Sorgen vor überhöhten Bewertungen von KI-Aktien die Runde.

Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.186 Punkte. Damit legte die Weihnachtsrally erst einmal eine Pause ein. Die Stimmung wurde im Handel aber weiterhin als positiv beschrieben. Einer der Gründe für die jüngsten Kursavancen sei nämlich die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des europäischen Wachstums im kommenden Jahr.

Siemens Energy waren der Tagesverlierer im DAX mit einem Rücksetzer um 4,2 Prozent. Das Unternehmen gilt als KI-Zulieferer im Hinblick auf den immensen Energiebedarf von Rechenzentren. Im TecDAX gaben im Halbleitersegment Aixtron um 4,9, Elmos um 2,1 und Suss um 1,1 Prozent nach. Für Infineon ging es um 0,8 Prozent nach unten.

Zu den größeren Verlierern im DAX gehörten auch die Bankaktien. Commerzbank verloren 2,3 Prozent und Deutsche Bank 3,3 Prozent.

Adidas stiegen um 2,0 Prozent und führten den DAX an. Im MDAX legte die Puma-Aktie um 3,2 Prozent zu. Als Kurstreiber nannten Börsianer gute Geschäftszahlen des US-Sportbekleidungsanbieters Lulumenon, der zudem von anziehender Nachfrage in China gesprochen habe.

Eon erholten sich um 1,8 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag nachrichtenlos um über 3 Prozent gefallen war.

Deutsche Telekom profitierten nicht davon, dass die US-Tochter T-Mobile US ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat. "Sollten die US-Börsen darauf positiv reagieren, dürfte auch die Telekom profitieren", meinte ein Händler. Deutsche Telekom gaben um 0,4 Prozent nach.

Deutsche Börse gaben nach den beiden Vortagen mit Verlusten erneut nach, wenngleich nur noch um 0,2 Prozent. Der Börsenbetreiber hatte auf seinem Kapitalmarkttag zwar ehrgeizige Mittelfristziele vorgegeben, der Markt zweifelt aber an deren Erreichbarkeit.

Fraport schlossen 2,1 Prozent niedriger. Belastend wirkte ein zurückhaltender Ausblick. Der Flughafenbetreiber rechnet für das kommende Jahr wegen höherer Abschreibungen von rund 140 Millionen Euro und gestiegener Zinsaufwendungen von rund 90 Millionen Euro mit einem rückläufigen Nettogewinn. Daneben stellte Fraport für 2025 eine Dividende von 1 Euro je Anteilsschein in Aussicht, was der Markterwartung entspricht.

Die Lufthansa-Aktie hob um 4,8 Prozent ab. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihre Einstufung der Aktie auf Kaufen angehoben. 

INDEX       zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       24.186,49 -0,4%   +22,0% 
DAX-Future    24.207,00 -0,7%   +19,4% 
XDAX       24.193,86 -0,7%   +22,8% 
MDAX       29.959,19 +0,1%   +16,9% 
TecDAX      3.552,44 -0,3%   +4,3% 
SDAX       16.863,34 -0,0%   +23,0% 
zuletzt         +/- Ticks 
Bund-Future     127,45   -3 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
 
Index   Gewinner Verlierer unv.    Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX       19     21   0   3.037,6  45,2    3.642,2      52,0 
MDAX      25     25   0 592,2     31,3  559,3         26,7 
TecDAX     11     19   0 719,2     15,6  836,6         17,2 
SDAX      37     30   3 103,2      7,1   98,6         6,7 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 11:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.