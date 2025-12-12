Die Investitionsstrategie von Oracle Corp., angeführt von Larry Ellison, hat das Unternehmen ins Zentrum des aktuellen KI-Booms katapultiert. Mit dem größten Cloud-Computing-Deal der Geschichte, dem $300-Milliarden-Vertrag mit OpenAI (Projekt Stargate), setzte Oracle ein massives Zeichen. Doch der Erfolg währte nur kurz: Die Aktie von Oracle ist nach enttäuschenden Quartalszahlen und rasant steigenden Ausgaben stark gefallen und dient nun als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de