© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

Steigende Vermögenswerte treiben die Ausgaben der Reichen, während niedrige Einkommen durch teure Alltagsgüter ausgebremst werden. Fed-Chef Jerome Powell sieht eine wachsende Schieflage im Konsum.Fed-Chef Jerome Powell hat offen eingeräumt, dass sich in den USA eine "K-förmige Wirtschaft" herausbildet - und er stellt deren Stabilität infrage. Auf der Pressekonferenz nach der Zinssitzung erklärte er, das Phänomen sei "eine eindeutige Sache", die sich sowohl in den Fed-Daten als auch in Unternehmensberichten widerspiegele. Während wohlhabendere Haushalte dank steigender Immobilien- und Aktienwerte weiter konsumierten, litten Menschen mit niedrigem Einkommen unter hohen Preisen für …