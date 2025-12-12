© Foto: Richard Ellis/Richard Ellis - Planet Pix via ZUMA Press Wire

Nach jahrelangen Sparmaßnahmen im Bildungssystem sind die Lese- und Rechenfähigkeiten vieler Amerikaner besorgniserregend niedrig. Das kostet die US-Wirtschaft jährlich Billionen. Doch ein Umdenken gibt es nicht.Die niedrige Lese- und Rechenkompetenz in den USA ist eine der größten, aber meist übersehenen Herausforderungen des Landes. Mehr als ein Fünftel der Erwachsenen kann weder richtig lesen noch schreiben oder auch einfache Texte verstehen. Weitere 54 Prozent haben Lese- und Schreibfähigkeiten, die höchstens auf dem Niveau der 6. Klasse liegen. Diese Defizite kosten die US-Wirtschaft jährlich rund 2,2 Billionen US-Dollar. Besonders dramatisch ist die Verbindung von Bildungsmängeln und …