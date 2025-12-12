Die EU will Elektroautos aus Europa mit einer Reihe von Vergünstigungen fördern. Unter anderem soll es für Stromer einer bestimmten Größe Privilegien beim Parken geben. Doch reicht das gegen die Konkurrenz aus China? Der Absatz von Elektroautos steigt in Europa, laut dem CAM Electromobility Report des Center of Automotive Management wurden in der Zeit von Januar bis Oktober 2025 mehr als zwei Millionen E-Autos neu zugelassen. Dies entspricht einem ...

