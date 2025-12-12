Es wird auf die Börsenmitteilung von SmartCraft ASA ("SmartCraft" oder das "Unternehmen") vom 1. Dezember 2025 bezüglich der geplanten Umnotierung von SmartCraft von der Euronext Oslo Børs an die Nasdaq Stockholm (die "Umnotierung") und die Ankündigung einer grenzüberschreitenden Fusion zur Durchführung der Umnotierung verwiesen. Die von Anabranch Capital Management, LP ("Anabranch") verwalteten Fonds beabsichtigen, für den von den Vorständen von SmartCraft und seiner schwedischen hundertprozentigen Tochtergesellschaft SmartCraft Group AB (publ) beschlossenen Fusionsplan zu stimmen, um die Wiederaufnahme der Notierung auf der für Januar 2025 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft (die "EGM") zu erreichen. Anabranch beabsichtigt, mit allen Anabranch-Aktien, die zum Stichtag für die außerordentliche Hauptversammlung gehalten werden, für die durch den Fusionsplan bewirkte Wiederaufnahme der Börsennotierung zu stimmen. Die von Anabranch verwalteten Fonds halten derzeit rund 15,9 Millionen Aktien von SmartCraft.

Haftungsausschluss: Die geäußerten Ansichten sind die der Autoren und von Anabranch Capital Management, LP zum angegebenen Datum und können sich jederzeit aufgrund von Markt- oder anderen Bedingungen ändern. Diese Ansichten stellen keine Prognose zukünftiger Ereignisse oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Diese Ansichten können nicht als Anlageberatung herangezogen werden. Die bereitgestellten Informationen sind weder als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere noch als Empfehlung dazu zu verstehen, wie oder ob abgestimmt oder gehandelt werden soll, sondern sind ausschließlich als Ausdruck der aktuellen Absicht von Anabranch Capital Management, LP zu verstehen, wie abgestimmt oder gehandelt werden soll. Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als Forschungsbericht interpretiert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251212116640/de/

Contacts:

Jonathan Gasthalter/Phoebe Myers

Gasthalter Co.

212-257-4170