CHAMONIX (dpa-AFX) - Der Mont-Blanc-Autobahntunnel zwischen Frankreich und Norditalien ist nach Bauarbeiten wieder befahrbar. Am Abend war auf Webcam-Bildern auf der Tunnel-Webseite zu sehen, wie Autos durch die Mautstellen fuhren. Die Verkehrslage war in beide Richtungen normal, hieß es bei der Telefonhotline des Tunnels.

Die elf Kilometer lange Verbindung war wegen Arbeiten am Tunnelgewölbe 15 Wochen lang nicht passierbar gewesen. Autofahrerinnen und Autofahrer hatten Ausweichrouten nutzen und dafür deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen.

Die Wiedereröffnung folgt auf Hunderte Sicherheitstest, die die Tunnelbetreiber in den vergangenen Wochen durchgeführt haben. Bereits im vergangenen Jahr war der Tunnel wegen Arbeiten am Gewölbe wochenlang gesperrt.

Der Mont-Blanc-Tunnel in den Alpen wurde 1965 eingeweiht. Damals war er der längste Straßentunnel der Welt./rbo/DP/jha