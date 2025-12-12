Mehrjährige Concorde-Governance-Vereinbarung von der FIA, der Formula 1 Group und allen 11 Teams unterzeichnet, die die Weltmeisterschaft bis 2030 sicherstellt

Ebnet den Weg für einen professionelleren Sport und markiert eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen der FIA und der Formula 1 Group

Langfristiges Engagement fördert die sportliche Zuverlässigkeit, globale Reichweite und Stabilität für Teams, Fans und Rundfunkanstalten

Die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), der weltweite Dachverband des Motorsports und Zusammenschluss von Mobilitätsorganisationen weltweit, und die Formula 1 Group, Inhaberin der kommerziellen Rechte, haben heute die Unterzeichnung der Concorde-Governance-Vereinbarung bekannt gegeben, eines wichtigen Vertrags, der den regulatorischen Rahmen und die Governance-Bedingungen der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft bis 2030 festlegt. Dies folgt auf die Ankündigung im März, dass die Concorde-Vereinbarung für 2026 von allen Teams und der Formula 1 Group unterzeichnet worden ist. Zusammen bilden diese Vereinbarungen das neunte Concorde-Vereinbarung, das einen bedeutenden Fortschritt für die Professionalisierung und globale Entwicklung des Sports darstellt.

Die Concorde-Vereinbarungen wurden erstmals 1981 eingeführt und sollen sportliche Fairness, technologische Innovation und operative Exzellenz fördern sowie alle wichtigen Interessengruppen auf eine gemeinsame Vision für eine strukturierte Governance und das weitere Wachstum des Sports ausrichten. Jede Neuauflage der Concorde-Vereinbarungen hat die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft zu dem globalen Spektakel gemacht, das sie heute ist.

Die heute bekannt gegebene neunte Concorde-Vereinbarung markiert den Beginn einer neuen Ära der Zusammenarbeit zwischen der FIA und der Formula 1 Group, die gemeinsam daran gearbeitet haben, das nächste Kapitel in der Geschichte der Formel 1 zu schreiben und dabei gegenseitigen Respekt, Transparenz und gemeinsame Ziele zwischen den beiden Organisationen demonstriert haben. Es bestätigt die Teilnahme aller Teams der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft, einschließlich des neuen Cadillac-Formel-1-Teams, bis zum Ende des Jahrzehnts und bietet eine stabile Grundlage für die sportliche und technische Weiterentwicklung des Sports.

Die Concorde-Vereinbarung unterstreicht das Engagement der FIA, der Formula 1 Group und aller Teams, den Sport weiter auszubauen und zu entwickeln und die bedeutende Expansion der letzten Jahre fortzusetzen. Der neue Vertrag ermöglicht es der FIA, weitere Investitionen in verbesserte Rennregeln, Rennleitung, Rennkommissare und technisches Fachwissen zum Wohle der Meisterschaft zu tätigen. Dies bedeutet, dass sich der Sport weiterentwickeln kann und Fans, Rundfunkanstalten und Partnern spannende technologische Innovationen und sportliche Action bietet, und zwar innerhalb eines stabilen und strukturierten regulatorischen Rahmens. In Verbindung mit einem Rekordwachstum der Zuschauerzahlen, einem dynamischen Rennkalender und einem zunehmenden Engagement jüngerer Zielgruppen startet die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft mit beispiellosem Schwung in dieses nächste Kapitel.

Mohammed Ben Sulayem, Präsident der FIA, erklärte:

"Die neunte Concorde-Vereinbarung sichert die langfristige Zukunft der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft, und ich bin stolz auf das Engagement, das in diesen Prozess investiert wurde. Ich möchte Stefano Domenicali und seinem Team für die hervorragende Zusammenarbeit danken, die es ermöglicht hat, ein Rahmenwerk zu schaffen, das auf Fairness, Stabilität und gemeinsamen Ambitionen basiert. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, unsere regulatorischen, technologischen und operativen Fähigkeiten weiter zu modernisieren, einschließlich der Unterstützung unserer Rennleiter, Offiziellen und Tausenden von Freiwilligen, deren Fachwissen jedes Rennen unterstützt. Wir stellen sicher, dass die Formel 1 an der Spitze der technologischen Innovation bleibt und neue Maßstäbe im globalen Sport setzt."

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formula 1 Group, erklärte:

"Heute ist ein wichtiger Tag für die Formel 1. Während wir das 75-jährige Bestehen dieses bemerkenswerten Sports feiern, sind wir stolz darauf, das nächste Kapitel unserer langen und beeindruckenden Geschichte zu schreiben. Diese Vereinbarung gewährleistet, dass die Formel 1 in der bestmöglichen Position ist, um weltweit weiter zu wachsen. Ich möchte dem Präsidenten der FIA, Mohammed Ben Sulayem, und allen Teams für die Zusammenarbeit und die Entschlossenheit danken, in unseren Gesprächen die besten Ergebnisse für den gesamten Sport zu erzielen. Wir können auf vieles stolz sein, konzentrieren uns jedoch auch auf die Chancen und das spannende Potenzial der Formel 1 in den kommenden Jahren."

Die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ist der Dachverband des weltweiten Motorsports und der Verband für Mobilitätsorganisationen weltweit. Sie ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Innovation und die Förderung von Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung im Motorsport und in der Mobilität einsetzt.

Die FIA wurde 1904 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Paris, London und Genf. Sie vereint 245 Mitgliedsorganisationen auf fünf Kontinenten, die Millionen von Verkehrsteilnehmern, Motorsportprofis und Freiwilligen vertreten. Sie entwickelt und setzt Vorschriften für den Motorsport durch, darunter sieben FIA-Weltmeisterschaften, um sicherzustellen, dass weltweite Wettbewerbe für alle sicher und fair sind.

