© Foto: Midjourney - Midjourney

Tom Lee erwartet ein weiteres starkes Jahr für Aktien im Jahr 2026. Der Bullenmarkt setzt sich fort, sagt er.Der Forschungsleiter bei Fundstrat sieht den S&P 500 im nächsten Jahr bei 7.700 Punkten, womit sich der Bullenmarkt ins vierte Jahr verlängern würde. Das entspricht einem Plus von rund 11 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. "Nach drei Jahren mit jährlichen Zuwächsen von über 20 Prozent lebt der Bullenmarkt weiterhin", schreibt Lee in einer Mitteilung an seine Kunden. Bemerkenswert: "Die bedeutende Wall of Worry wirkt als Rückenwind für den Bullenmarkt." [spotify]3UC6YR3mLdirpCpS4wkqUa[/spotify] In den vergangenen Jahren haben die Aktien tatsächlich eine sogenannte Wall of …