© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

WeRide und Uber starten ab dem 12. Dezember 2025 Robotaxi-Fahrten in Dubai über die Uber-App. Ziel ist ein fahrerloser Betrieb ab 2026, um die autonome Mobilität voranzutreiben.WeRide und Uber haben in Zusammenarbeit mit der Straßen-und Verkehrsbehörde Dubais den offiziellen Start von Robotaxi-Fahrten in Dubai über die Uber-App bekannt gegeben. Ab dem 12. Dezember 2025 ist WeRide Robotaxi in Umm Suqeim und Jumeirah, zwei der beliebtesten Touristengebiete Dubais in Strandnähe, über die Uber-App verfügbar und steht allen Fahrgästen offen. Fahrgäste können ab sofort über die Option "Autonom" in der Uber-App ein WeRide Robotaxi buchen und werden automatisch zugeteilt. Die …