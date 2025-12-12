EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: 029 Group SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

029 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.12.2025 / 21:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Geschäfte mit nahestehender Person gemäß § 111c Abs. 2 AktG Berlin - Wie per Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR vom 12. Dezember 2025 bekannt gegeben, hat die 029 Group SE eine Beteiligung in Höhe von 5,0 % an der Periskop Partners AG erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf 4,0 Mio. EUR. Zusätzlich hat sich die 029 Group SE weitere Call Optionen gesichert, die Beteiligung auf bis zu 10,0 % zu erhöhen. Der Verwaltungsrat der 029 Group SE stimmte diesem Kauf gemäß § 111b Abs. 1 AktG am 12. Dezember 2025 zu. Der Anteilskaufvertrag wurde mit Datum vom 12. Dezember 2025 zwischen der 029 Group SE und der Apeiron Investment Group Ltd. abgeschlossen. Die Apeiron Investment Group Ltd. ist größte Anteilseignerin der Periskop Partners AG und zugleich Großaktionärin der 029 Group SE. Somit ist sie eine nahestehende Person im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

Der Geschäftsführende Direktor



12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News