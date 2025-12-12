NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den zur Wochenmitte die US-Notenbank mit einer Leitzinssenkung ausgelöst hatte.

Grund für die triste Stimmung waren ein nur in einem kleinen Teil etwas schlechter als gedachter Geschäftsbericht des Chipzulieferers Broadcom sowie ein Bericht zu möglichen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren-Kapazitäten des IT-Konzerns Oracle für OpenAI.

In diesem Umfeld gerieten Tech-Werte teils deutlich unter Druck. Während der Techwerte-Index Nasdaq 100 bis zum Handelsende um 1,91 Prozent auf 25.196,73 Punkte fiel, hielt sich der marktbreite S&P 500 mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 6.827,41 Punkte ein wenig besser.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss nach einem weiteren Rekord im frühen Handel mit 48.458,05 Punkten und damit 0,51 Prozent im Minus. Vorn zu finden waren hier Aktien aus Branchen abseits des KI-Trends./mis/jha/

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711