Der Titel wird nun auch für Nintendo Switch 2 erhältlich sein; eine PC-Demo erscheint heute

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute die Veröffentlichung des Science-Fiction-Action-Adventure-Spiels PRAGMATA, ein völlig neues IP, am 24. April 2026 angekündigt.

PRAGMATA ist eine neue Art von Science-Fiction-Action-Adventure-Game, das Puzzle- und Action-Elemente miteinander verbindet. Das Spiel spielt in nicht allzu ferner Zukunft auf dem Mond. Dort kämpfen sich der einen Raumanzug tragende Hugh und das Android-Mädchen Diana gemeinsam ihren Weg zurück zur Erde. Mit der Veröffentlichung des Titels für Nintendo Switch 2 sowie für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC möchte Capcom seine Multiplattform-Strategie weiter vorantreiben und seine Nutzerbasis erweitern. Außerdem wird ab heute, 12. Dezember, eine spielbare Demoversion des Spiels zunächst für PC veröffentlicht, um das Interesse an dem Titel weiter zu steigern. Das Unternehmen hofft, dass die Spieler sich auf PRAGMATA freuen, das auf internationalen Events wie der Tokyo Game Show 2025, einer der größten Spielemessen, bereits viel Lob für seine spielbaren Demos erhalten hat.

Capcom wird auch weiterhin alles daran setzen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen und nutzt seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung, um höchst unterhaltsame Gameplay-Erlebnisse zu kreieren.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein führender internationaler Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielekonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seither Hunderte von Spielen entwickelt, einschließlich bahnbrechender Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom ist in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio tätig und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom erhalten Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

