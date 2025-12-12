Anzeige
Freitag, 12.12.2025
12.12.2025 22:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.239 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.239 Punkte

DOW JONES--Während bei deutschen Einzelwerten nachbörslich am Freitag mangels neuer Nachrichten keine Sonderbewegungen zu beobachten waren, ging es in der Breite leicht nach oben. Der XDAX lag um 22.15 Uhr mit 24.239 Punkten 0,2 über dem Xetra-DAX. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.238,83  24.186,49   +x% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
