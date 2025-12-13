BitGo setzt durch die einheitlich staatliche Aufsicht neue Maßstäbe in der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte

BitGo Holdings, Inc. ("BitGo"), Infrastrukturanbieter für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass das US Office of the Comptroller of the Currency ("OCC") den Antrag auf Umwandlung der BitGo Trust Company, Inc., einer in South Dakota zugelassenen Treuhandgesellschaft, in eine nationale Bank mit dem Namen BitGo Bank Trust, National Association (N.A.) genehmigt hat. Mit der heutigen Genehmigung zur Umwandlung durch die OCC firmiert die Tochtergesellschaft von BitGo Trust Company von jetzt als BitGo Bank Trust, National Association (N.A.).

Die BitGo Bank Trust, N.A. unterliegt einer einheitlichen US-Bundesaufsicht, die es ihr ermöglicht, die von Institutionen erwartete Transparenz, Governance und Rechtssicherheit eines bundesweit regulierten Treuhänders zu gewährleisten. Diese Zulassung stärkt BitGos Position als Basis des modernen Finanzsystems und vereint die Aufsicht auf Bankenniveau mit der Sicherheit, Compliance und Skalierbarkeit, die BitGos Infrastruktur auszeichnen.

Gemäß der nationalen Banklizenz und vorbehaltlich geltender Gesetze und der Anforderungen des OCC ist die BitGo Bank Trust, N.A. berechtigt, Folgendes anzubieten:

Verwahrung und sichere Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte und bestimmter Finanzanlagen, die keine Einlagen darstellen, unter Einhaltung der bundesstaatlichen Treuhand- und Nicht-Treuhandbefugnisse; und

bundesweite Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten ohne einzelstaatliche Lizenzierungspflichten, sofern US-Bundesrecht Doppelbestimmungen ausschließt.

Alle Aktivitäten der BitGo Bank Trust, N.A. unterliegen den erweiterten bundesstaatlichen Standards für Governance, Compliance und Risikomanagement, die für nationale Treuhandbanken gelten.

"Diese Zulassung ist ein Meilenstein beim Aufbau der Finanzinfrastruktur der Zukunft", sagte Mike Belshe, CEO und Mitgründer von BitGo. "Mit der Erlangung der US-Bundeslizenz als Treuhandbank für digitale Vermögenswerte setzt BitGo neue Maßstäbe für Transparenz, Sicherheit und regulatorische Klarheit im sich stetig wandelnden Finanzdienstleistungssektor."

Die OCC-Lizenz stärkt BitGos umfassendes Netzwerk an Lizenzen und Registrierungen weltweit und verbessert BitGos Fähigkeit, eine sichere und rechtskonforme Infrastruktur in bereitzustellen, unterstützt durch:

Kontinuierliche Audits, umfassende Aufsicht und strenge Kapitalanforderungen

Bis zu 250 Mio. US-Dollar Versicherungsschutz für in qualifizierter Verwahrung gehaltene Vermögenswerte

Operative Kontrollen auf institutionellem Niveau in den Bereichen Verwahrung, Liquidität und Abwicklung

"BitGos Umwandlung in eine nach Bundesrecht zugelassene Treuhandbank ist mehr als ein Meilenstein sie ist ein Zeichen für die Reife des gesamten Ökosystems digitaler Vermögenswerte", sagte Brian Brooks, Vorstandsmitglied von BitGo Holdings, Inc. "Seit über einem Jahrzehnt ist BitGo führend in den Bereichen Sicherheit, Compliance und Innovation. Dieser nächste Schritt positioniert das Unternehmen im Zentrum der Integration digitaler Vermögenswerte in das regulierte Finanzsystem."

Die Plattform von BitGo unterstützt Handel, Verwahrung, Staking, Stablecoins und Treasury-Dienstleistungen für Institutionen weltweit. Die Zulassung als bundesweit konzessionierte Digitalbank wird diese Kernangebote weiter verbessern und skalieren und unterstreicht BitGos Engagement für ein vertrauenswürdiges, rechtskonformes und skalierbares Angebot für Institutionen weltweit.

"BitGo wurde entwickelt, um die Sicherheit, das Vertrauen und die Leistungsfähigkeit zu bieten, die Institutionen fordern", sagte Jody Mettler, Präsidentin der BitGo Bank Trust, N.A., und Chief Operating Officer von BitGo. "Unsere Mission war es immer, die Infrastruktur zu schaffen, der Institutionen vertrauen und mit dieser Genehmigung eröffnet sich uns eine neue Dimension."

Über BitGo, Inc.

BitGo ist ein Infrastrukturunternehmen für digitale Vermögenswerte und bietet Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold-Storage-Umgebungen an. Seit unserer Gründung im Jahr 2013 konzentrieren wir uns darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Wirtschaft zu beschleunigen. Mit globaler Präsenz und zahlreichen regulierten Einrichtungen betreut BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken, Börsen und Plattformen der Branche, sowie über eine Million Investoren weltweit.

