Die Commerzbank blickt mit vorsichtigem Optimismus auf 2026 - und zeichnet ein Bild, das für den DAX neue Chancen eröffnet. Entscheidend: Konjunkturimpulse, fallende US-Zinsen, steigende Gewinne - und hohe Volatilität.1. Deutsche Wirtschaft erwacht Nach Jahren der Flaute soll die deutsche Wirtschaft 2026 um 1,2 Prozent wachsen. Ein großes Fiskalpaket und höhere Verteidigungsausgaben könnten DAX-Unternehmen erstmals seit Langem wieder spürbaren Rückenwind verschaffen. 2. USA überraschen positiv Trotz schwacher Frühindikatoren hält die Bank ein US-Wachstum von 2,2 Prozent für realistisch. Zinssenkungen, weniger Handelsunsicherheit, neue Steuerregeln und KI-Investitionen gelten als starke
