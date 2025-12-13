Lithiumangebot vor Defizit: Was kommt als Nächstes für Vulcan Energy, Chariot Resources und Standard Lithium?

Anzeige / Werbung

Neue Projektfinanzierungen in Europa, aktive Bohrprogramme im Westen der USA und kontinuierliche Fortschritte im Süden der USA rücken erneut in den Fokus, da Prognosen für den Lithiummarkt auf engere Angebotsbilanzen im späteren Verlauf dieses Jahrzehnts hindeuten.

Europa treibt Lithiumprojekte weiter voran

Der Fortschritt von Vulcan Energy (ISIN: AU0000066086) in Deutschland bleibt bemerkenswert in einem Markt, der sich noch an eine veränderte Stimmungslage anpasst. Das Unternehmen hat kürzlich ein Finanzpaket in Höhe von 2,2 Milliarden Euro gesichert, das den Beginn der Bauarbeiten für das Lionheart-Projekt ermöglicht. Die Unterstützung stammt von Exportkreditagenturen, Geschäftsbanken und europäischen Institutionen. Die Finanzierung unterstreicht das Engagement der Region, die inländischen Lieferketten für die Elektrofahrzeugproduktion zu stärken.

Vulcan hat zudem langfristige Abnahmeverträge vorangetrieben und Liefervereinbarungen abgeschlossen, die sich über ein Jahrzehnt über den geplanten Produktionsbeginn im Jahr 2028 hinaus erstrecken. Ein erheblicher Teil der Volumina ist durch Mindest- oder Festpreise abgesichert, was hilft, kurzfristige Marktvolatilität abzufedern. Die Ansicht des Managements, dass ein Mangel an neuen Projektgenehmigungen das Angebot später im Jahrzehnt beeinträchtigen könnte, deckt sich mit mehreren langfristigen Prognosen, die auf entstehende Defizite hinweisen.

Chariot Resources intensiviert Explorationsaktivitäten in den USA

Chariot Resources (ISIN: AU0000294498) stößt auf großes Interesse, während sich das Unternehmen auf Bohrungen im Resurgent-Projekt an der Grenze zwischen Oregon und Nevada vorbereitet. Das Unternehmen hat 32 bohrbereite Ziele im östlichen Teil der McDermitt-Caldera identifiziert - einer Region, die nach der Erschließung benachbarter Lagerstätten zu den am genauesten beobachteten Gebieten der USA zählt.

Oberflächenproben im Resurgent-Projekt ergaben weit verbreitete Lithiummineralisierung, darunter mehrere hochgradige Ergebnisse, die zur Gestaltung des Bohrplans der ersten Phase beitrugen. Chariot beginnt mit einem 15-Bohrloch-Programm in West Resurgent North, um Mächtigkeit und Kontinuität der lithiumhaltigen Sedimente zu prüfen. Ziel ist es festzustellen, ob sich die mit nahegelegenen Entwicklungen verknüpfte Mineralisierung in das eigene Gebiet erstreckt. Anträge bei den Regulierungsbehörden beider Bundesstaaten wurden eingereicht, und das Programm wird sich sukzessive durch zentrale und östliche Ziele bewegen, sobald neue Daten vorliegen.

Chariot hält über seine US-Tochtergesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an dem Projekt. Das Management betont einen gering störenden Ansatz und plant die Entnahme von Kernproben für metallurgische Analysen. Die Lage des Projekts in unmittelbarer Nähe einiger der bedeutendsten Lithiumvorkommen der USA verschafft ihm strategische Sichtbarkeit - insbesondere da politische Entscheidungsträger weiterhin die heimische Versorgung priorisieren.

Standard Lithium macht Fortschritte im Süden der USA

Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) hat im zweiten Quartal Fortschritte gemeldet, während das Unternehmen auf eine Investitionsentscheidung zum Jahresende für Phase 1 seines Projekts South West Arkansas (SWA) hinarbeitet. Die Feldarbeiten für die erste Phase sind abgeschlossen, und das Unternehmen führt Gespräche über Abnahmeverträge und Finanzierung mit seinem Joint-Venture-Partner. Eine endgültige Machbarkeitsstudie sowie ein erster Ressourcenbericht für die Projekte in Osttexas werden im kommenden Quartal erwartet.

Jüngste Ergebnisse aus dem Untergrund haben zusätzlichen Schwung gebracht. Neue Proben lieferten die bislang höchste gemessene Lithiumkonzentration des Projekts und schlossen die Explorationsarbeiten für die erste Phase ab, die auf eine Jahreskapazität von 22.500 Tonnen Lithiumkarbonat abzielt. Auch bei der Regulierung gab es bemerkenswerte Fortschritte: Die Behörden in Arkansas genehmigten eine Lizenzstruktur für das Projekt, und eine Soleproduktionsanlage erhielt bei einer öffentlichen Anhörung einstimmige Zustimmung.

Standard Lithium arbeitet weiterhin mit Industriepartnern an Forschung zu Batteriematerialien der nächsten Generation und nutzt die Produktion seiner Demonstrationsanlage, um neue Konversionspfade zu erproben.

Ausblick auf das Lithiumangebot beeinflusst das Anlegerinteresse

Die Marktprognosen bleiben hinsichtlich des Zeitpunkts uneinheitlich, doch viele Analysten erwarten ein engeres Lithiumangebot später im Jahrzehnt, da die Einführung von Elektrofahrzeugen weiter zunimmt. Einige Projektionen deuten auf kurzfristige Defizite hin, während andere Ungleichgewichte erst nach 2028 sehen - sofern nicht weiterhin investiert wird. Diese Einschätzungen lenken die Aufmerksamkeit verstärkt auf Unternehmen, die in Europa und den USA neue Produktionsmengen auf den Markt bringen könnten.

