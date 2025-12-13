Heute öffnet sich mit Türchen 13 ein weiteres Highlight: In unseren Verlagen finden Sie den nächsten Pageturner aus den Bereichen Börse, Finanzen und Wirtschaft. Verlost wird attraktiver Lesestoff-Nachschub (3 Bücher).Mit einem aktiven E-Paper- oder DER AKTIONÄR+-Abo erhalten Sie exklusiven Zugang zum DER AKTIONÄR-Adventskalender.Einfach hier klicken und sich mit Ihren DER AKTIONÄR-Zugangsdaten anmelden. Dann erhalten Sie automatisch Zugriff auf den Adventskalender. Sie haben noch kein Abo? Dann ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.