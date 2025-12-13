Anzeige / Werbung

Silber schlägt Gold! Die besten ETFs & Nischen-Strategien 2025.

2025 war ein Ausnahmejahr an den Kapitalmärkten. Europäische ETFs erreichten erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar Assets under Management, während ungewöhnlich viele Assetklassen parallel stark performten. In unserem praxisorientierten Webinar analysieren wir die meistgehandelten ETFs des Jahres und zeigen, wie ein gut strukturiertes Depot Chancen nutzt und Risiken sinnvoll streut. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Spannungsfeld zwischen liquiden Kerninvestments und gezielten Beimischungen, denn echtes Alpha entstand zuletzt vor allem in spezialisierten Nischen.

Ein Highlight: Silber überholte Gold deutlich in der Performance. Wir beleuchten passende ETCs, ordnen charttechnische Signale ebenso ein wie fundamentale Treiber wie Industrienachfrage und Lagerhaltung. Darüber hinaus diskutieren wir Basisbausteine wie den MSCI World und alternative regionale Ergänzungen, Anleihen als Stabilitätsanker, Krypto-Assets mit hoher Volatilität sowie Satellitenstrategien rund um Kernenergie und Uran. Abgerundet wird das Webinar durch konkrete Einsatzszenarien für den langfristigen Vermögensaufbau und einen Einblick, wie Anleger über WH SelfInvest und TradingView effizient, transparent und professionell an diesen Strategien partizipieren können.

