Laut einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs könnten ausgerechnet diese ungeliebten Aktien an der Börse vor einer massiven Rallye stehen. Das müssen Anleger jetzt wissen: An der Börse sind Aktien aus dem Bereich Konsum recht schlecht gelaufen und viele Anleger haben sich zunehmend von der Branche abgewandt. Doch tatsächlich könnten diese Titel vor einem Comeback stehen, wie es in einer Studie der Investmentbank Goldman Sachs heißt. Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...