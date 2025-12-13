Unterföhring (ots) -Glanzstück für TeamNico! Anne Mosters performt ihren eigenen Song "Gravity" quasi schwerelos und wird "The Voice of Germany" 2025. Mit ihrer Stimme und der Premiere ihres bereits mit 13 Jahren selbstgeschriebenen Songs berührt sie das TVOG-Publikum so sehr, dass es sie am Freitagabend live zur Siegerin der SAT.1-Musikshow wählt. Für ihren Coach Nico Santos ist es der erste Titelgewinn bei "The Voice of Germany". Insgesamt fiebern 3,96 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) mit den Finalistinnen und Finalisten der 15. Staffel "The Voice of Germany" am großen Finalabend mit. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) erreicht die Finalshow gute 9,5 Prozent Marktanteil. Damit baut SAT.1 das zweite Jahr in Folge erfolgreich die Final-Quote von "The Voice of Germany" aus.Das sagt "The Voice of Germany" 2025 Anne Mosters über ihren Sieg:"Ich hab noch gar nicht verstanden, dass ich gewonnen habe - überhaupt nicht. Das ist heftig! Ich glaube, ich habe jetzt bei meinem zweiten TVOG-Versuch noch mit mehr Gefühl gesungen und war auch einfach sicherer, weil ich zwei Jahre älter bin. Man sollte also nie aufgeben, immer weitermachen und irgendwann führt es dann anscheinend zum Erfolg! (lacht),Gravity' war mein erster Song, bei dem ich dachte: Ich glaube, der ist gut. Deswegen bedeutet er mir natürlich wahnsinnig viel, ich habe ihn in meinem Kinderzimmer geschrieben und ihn jetzt, sieben Jahre später, mit so einer geilen Band auf die Bühne zu bringen, ist natürlich eine riesen Ehre."Das sagt Sieger-Coach Nico Santos über TVOG-Siegerin Anne Mosters aus seinem TeamNico:"Ich bin der stolzeste Coach auf der Welt, Anne hat gewonnen! Es ist eigentlich wirklich eine Geschichte made in heaven: Ich habe Anne bei,The Voice' vor zwei Jahren gesehen und ihr damals geschrieben. Dann haben wir auf meiner Tour zusammen performt. Und sie hat mir nicht mal gesagt, dass sie sich für diese Staffel anmelden wird! Ich habe sie sofort aus den ganzen Stimmen herausgehört und jetzt hat sie das Ding im Finale nach Hause gebracht. Sie kann so stolz auf sich sein, alles was sie hier geschafft hat, hat sie sich selbst und ihrem unfassbaren Talent zu verdanken und ich glaube, sie wird in der Musikwelt noch ganz weit kommen."Anne Mosters darf sich über einen exklusiven Plattenvertrag sowie einen nagelneuen SEAT freuen. Ihr Siegersong "Gravity" kann schon jetzt auf der offiziellen TVOG-Playlist auf allen gängigen Streaming-Plattformen gehört werden: https://thevoiceofgermany.lnk.to/PlaylistTVDas TVOG-Voting-Ergebnis im Überblick:Platz 1: Anne Mosters (20, Münster) aus TeamNico -24,89 ProzentPlatz 2: Max Pesé (21, Landshut) aus TeamRea - 23,31 ProzentPlatz 3: Greta Heimann (20, Halle (Saale)) aus TeamNico - 12,66 ProzentPlatz 4: Bernarda Brunovic (32, Zürich) aus TeamMichiSmudo - 11,38 ProzentPlatz 5: OXA (35, Hamburg) aus TeamShirin - 10,53 ProzentPlatz 6: Vasco José Mano (29, München) aus TeamShirin - 9,28 ProzentPlatz 7: Marvin Tapper (18, Ostfriesland) aus TeamNico - 7,95 ProzentBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 13.12.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina Castrovillariemail: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersemail: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6178550