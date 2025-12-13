© Foto: GoldSilverHQ - memegenerator.net

Der Silberpreis setzt seine spektakuläre Rallye fort und die wallstreetONLINE Community diskutiert nun über die Hintergründe, mögliche Zukunftsszenarien und potentielle Reaktionen aus der Politik (z.B. neue Steuern).In dieser Woche war erstmalig kein Unternehmen, sondern ein Rohstoff der am heißesten diskutierten Wert im wallstreetONLINE Forum. In der Diskussion zum Thema Silber wurden seit Montag fast 500 Postings verfasst und der Grund ist die bemerkenswerte Rallye, die der Rohstoff Silber in den letzten Wochen und Monaten durchlaufen hat (wallstreetONLINE berichtete). Silber notiert derzeit (12. Dezember, 16:15 Uhr) bei ~65 USD pro Feinunze (31,1 Gramm) und befindet sich damit auf dem …