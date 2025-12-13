Der 24-Autohof Cloppenburg hat einen Schnellladepark mit 20 Ladepunkten eröffnet. Die Besonderheit: Die Ladepunkte sind auf drei Betreiber aufgeteilt: Mercedes-Benz, Ionity und Allego. Der 24-Autohof Cloppenburg liegt nicht an einer Autobahn, sondern nahe der Kreuzung der Bundesstraßen B213 und B68 südwestlich von Cloppenburg. Die B213 ist allerdings gut an die A1 und A29 angebunden und in der Region eine wichtige Ost-West-Verbindung zur A31 bei ...

