© Foto: Uncredited - Ministry Of National Defense Tai

Taiwan ist der größte Halbleiterproduzent der Welt - doch was passiert, wenn China die Insel übernimmt? Die Folgen für den globalen Chip-Sektor und Unternehmen wie Apple, Nvidia und AMD könnten dramatisch sein.Eine militärische oder friedliche Übernahme Taiwans beschäftigt die Technologiebranche schon seit Jahren, vor allem im Hinblick auf die geopolitischen Spannungen rund um den weltweit größten Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Seeking Alpha hat zwei Analysten - Victor Dergunov und Jonathan Weber - gefragt, welche Auswirkungen eine solche Übernahme auf den globalen Chip-Sektor haben könnte. Dergunov warnt, dass eine gewaltsame Wiedervereinigung …