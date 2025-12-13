München (ots) -Es ist geschafft - das deutsche Handball-Nationalteam der Frauen hat sich am gestrigen Abend mit einem weiteren starken Auftritt bei der WM in Deutschland und den Niederlanden gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich durchgesetzt. Ein Ziel der deutschen Handballerinnen, bei dieser WM zum ersten Mal seit 1993 das Finale zu erreichen und um Gold oder Silber zu spielen, ist damit schon erreicht. 3,092 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel live ab 17:45 Uhr im Ersten. Der Marktanteil lag bei 20,1 Prozent.Morgen, am Sonntag, den 14. Dezember geht es nun um den WM-Titel gegen Norwegen, Olympiasieger von Paris und Europameister von 2024. Die Skandinavierinnen hatten sich gestern Abend im späteren Halbfinale deutlich gegen die Auswahl von Gastgeber Niederlande durchgesetzt.Die ARD überträgt das Final-Spiel live aus Rotterdam ab ca. 17:15 Uhr (Anwurf: 17:30 Uhr). Stephanie Müller-Spirra moderiert, Markus Herwig kommentiert die Begegnung. Als Expertin unterstützt wie bereits gestern die ehemalige Handball-Nationalspielerin Anna Bitter.Vorher steht auf dem Programm des Ersten ab 9:00 Uhr morgens Wintersport satt mit u. a. Biathlon in Hochfilzen, Skispringen in Klingenthal und Ski Alpin in Val d'Isére. Im Anschluss an das Handball-WM-Finale der Frauen gibt es die Sportschau mit der 2. Liga.Programm:Sonntag, 14. Dezember202517:15 UhrSportschauHandball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025Deutschland - NorwegenFinaleReporter: Markus HerwigModeration: Stephanie Müller-SpirraExpertin: Anna BitterÜbertragung aus RotterdamPressekontakt:Pressekontakt:Swantje LemenkühlerARD-ProgrammdirektionKoordination SportTel.: 089/558944 780Mobil: 0171/4264549E-Mail: Swantje.Lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6178594