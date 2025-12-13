Der österreichische Schnellladeanbieter da emobil ist dem Cariqa-Ökosystem beigetreten. Mehr als 2.600 öffentliche Ladepunkte in ganz Österreich - darunter ultraschnelle Ladegeräte mit bis zu 400 kW - sind nun auf Cariqa Drive und Cariqa Connect verfügbar. Durch die Partnerschaft erhält da emobil die volle Kontrolle über seine Preisgestaltung und Netzleistung und kann so Fahrern über alle Kanäle hinweg transparente, einheitliche Tarife anbieten, ...

