Wochenrückblick - Zinsentscheid im Fokus

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Federal Reserve gibt Ihre Zinssenkung bekannt und erfüllt die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger. Die USA, Russland und die Ukraine debattieren um bevorstehende Wahlen. Zudem gab es Unternehmensnachrichten von Broadcom und Oracle.



Globaler Aktienmarkt - Positive Woche für den DAX, Nadaq-100 und Dow Jones



Am Freitagmittag lag der DAX rund 1,30 % über dem Schlusskurs der Vorwoche. Der Nasdaq-100 Index legte am Donnerstagabend um etwa 2,3 % gegenüber dem Wocheneröffnungskurs zu. Der Dow Jones konnte sich am Donnerstagabend gegenüber dem Wocheneröffnungskurs mit einer Performance von etwa 1,7 % behaupten. Der S&P 500 legte zum Donnerstagabend um nahezu 0,5 % im Vergleich zum Wocheneröffnungskurs zu,























Was war auf politischer Ebene wichtig?



In dieser Woche standen bevorstehende Wahlen in der Ukraine im Mittelpunkt, wobei politische Äußerungen aus den USA und Europa die Anlegerstimmung beeinflussten. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich offen für Wahlen, die Durchführung gilt jedoch unter Kriegsrecht als unrealistisch. Die Forderung nach ukrainischen Neuwahlen ist Teil des diplomatischen Tauziehens um einen möglichen Waffenstillstand, wobei die USA unter Trump Druck ausüben.











Was war in konjunktureller Hinsicht wichtig?



Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat diese Woche ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Dies war die dritte Zinssenkung in Folge in diesem Jahr, wodurch die Zielspanne für den Leitzins auf 3,50 % bis 3,75 % gesenkt wurde. Die Entscheidung erfolgte angesichts eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes (mit schwachem Jobwachstum) und hartnäckiger Inflation. Trotz der jüngsten Senkung signalisierte die Fed, dass sie möglicherweise eine Pause einlegen wird, um die weitere Wirtschaftsentwicklung abzuwarten, was auf den Märkten, die mit mehr Zinsschritten gerechnet hatten, für Überraschung sorgte.











Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?



Broadcom lieferte überzeugende Geschäftszahlen. Dennoch reagierten die Anlegerinnen und Anleger unsicher, sodass der Aktienkurs am Freitagmittag etwa 4 % unter dem Eröffnungskurs dieser Woche lag.



Oracle präsentierte gemischte Zahlen. Der Umsatz lag leicht unter den Erwartungen und brachte den Kurs deutlich unter Druck. Das Minus lag am Freitagmittag bei etwa - 11 %.











Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



