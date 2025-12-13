Neuer Chef, weniger Elektroautos, mehr Luxus. Mit dieser Strategie will Porsche die Marge nach oben bringen. Der Markt scheint daran zu glauben, der Aktienkurs hat sich von den Tiefständen gelöst. Mit Michael Leiters übernimmt ab Januar ein ausgewiesener Luxus- und Sportwagenexperte das Ruder bei der Porsche AG - und das zu einem denkbar schwierigen Zeitpunkt. Die traditionsreiche Zuffenhausener Marke befindet sich in einer der größten Umbruchphasen ...

