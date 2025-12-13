Gold Analyse & Prognose: Weiter großes Kaufinteresse!

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 51/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis hat sich von der SMA20 (aktuell bei 4.169,6 US-Dollar) lösen und aufwärtsschieben können. In den letzten Handelstagen ging es zunächst in einer engen Box seitwärts weiter, was aus dem Chart auch sehr gut herausgelesen werden kann. Die Aufwärtsbewegung am Freitag wurde am Nachmittag abverkauft, die Tageskerze hat einen langen Docht aber einen grünen Kerzenkörper. Die letzten vier der fünf Tageskerzen sind grün eingefärbt.

Trotz des Rücksetzers am Freitag kann das Tageschart bullisch interpretiert werden. Das Edelmetall notiert nach wie vor über der SMA20, damit hat Gold aktuell noch alle Chance an das Allzeithoch zu laufen, das am Freitag der letzten Handelswoche fast erreicht worden ist. Kann sich Gold über dem Allzeithoch per Tagesschluss festsetzen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 4.410/15 US-Dollar bzw. bei 4.440/45 US-Dollar gehen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 13.12.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.