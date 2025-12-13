Die Orbit Clipper, die erste vollelektrische Fähre Großbritanniens, hat ihre Jungfernfahrt absolviert. Ihr regulärer Einsatz ist für Februar 2026 geplant, dann soll sie den Fluss mit einer Kapazität von 150 Passagieren und 100 Fahrrädern wochentags alle 10 Minuten und am Wochenende alle 15 Minuten überqueren. Die E-Fähre wird von Uber Boat by Thames Clippers betrieben und soll in London kommendes Frühjahr vollständig in Betrieb genommen werden. Finanziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
